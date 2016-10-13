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В 2016 году в Украине зафиксировано 777 случаев торговли людьми

Четверг, 13 октября 2016, 13:24

Международные организации за 9 месяцев 2016 года зафиксировали 777 случаев торговли людьми в Украине.

Об этом на пресс-конференции заявила народный депутат от фракции БПП Ирина Луценко, сообщает "Укринформ".

"Международные организации зафиксировали за 9 месяцев 2016 года 777 случаев пострадавших от торговли людьми", – сказала она.

Для сравнения парламентарий привела данные за предыдущие годы, согласно которым в течение всего 2012 года было зафиксировано 945 случаев торговли людьми, в 2013 году – 929, в 2014 году – 903, в 2015 году – 740 случаев.

Луценко заверила, что украинское национальное законодательство в сфере предотвращения и противодействия торговле людьми является одним из лучших в Европе, однако только одного принятия законов недостаточно.

Она связывает высокий уровень преступлений по торговле людьми со сложной ситуацией внутри страны, с "почти военным положением".

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Темы: права человека
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