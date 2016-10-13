Штайнмайер: На данный момент выборы на Донбассе невозможны

Сейчас нет оснований говорить о наличии условий для проведения выборов на Донбассе, но стороны должны оставаться в переговорном процессе для создания таких условий.

Об этом заявил руководитель министерства иностранных дел Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер, отвечая в зале ПАСЕ на вопрос руководителя украинской делегации Владимира Арьева, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"Вы правы, сейчас не приходится говорить о наличии условий для выборов, но это не значит, что мы не должны работать над ними", - признал министр.

"Надо продолжить эту работу, не жалея ни времени, ни усилий. И я надеюсь, у нас будет время и усилия для того, чтобы договориться о законе, который разрешит проведение выборов", - добавил он.

Штайнмайер вновь подчеркнул необходимость переговоров относительно политического пакета "Минска".

"В политическом пакете – два или даже три документа: закон об особом статусе, амнистия и выборы...

Так, в данный момент мы не можем говорить о проведении выборов, но надо помнить, что у нас также нет альтернативы Минским соглашениям", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Германии Франк-ВальтерШтайнмайер настаивает на начале выполнения политических пунктов Минских договоренностей.