России не должно быть в ПАСЕ, пока она не начнет выполнять требования - Штайнмайер

Министр иностранных дел Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Россия не может вернуться в ПАСЕ, пока не начнет выполнять требования международного сообщества.

Об этом он заявил в своем выступлении в ПАСЕ, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"Надеюсь, что мы в среднесрочной перспективе создадим условия для того, чтобы российские делегаты вернулись в ПАСЕ. Но ясно, что именно Россия должна добавить свой вклад к этому решению", - заявил он.

Министр напомнил, что Россия покинула ассамблею из-за ограничений, связанных с ее действиями в Украине.

"ПАСЕ в прошлом отреагировала, ограничив права... Попустительство(действиям России) здесь недопустимо", - добавил он.

Штайнмайер особо подчеркнул, что ПАСЕ в каждом случае должна обеспечить отсутствие в Страсбурге депутатов, избранных в Крыму.

"Депутаты, которые попали в Госдуму через выборы в Крыму, не смогут найти место в этом зале", - заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Германии Франк-ВальтерШтайнмайер настаивает на начале выполнения политических пунктовМинских договоренностей.