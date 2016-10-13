Суд в Крыму оставил Чийгоза под стражей

Оккупационный верховный суд Крыма оставил заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза под стражей.

Об этом в своем твиттере написал его адвокат Николай Полозов.

Он также сообщил, что после этого судья Капустина объявила о завершении заседания и сразу же открыла новое.

Не вовремя уведомив участников, отказав защите в ознакомлении с материалом, судьи оставили Чийгоза под стражей #FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 13, 2016

"Не выходя из зала, сразу в стык, возобновляется основное слушание по делу Чийгоза. Продолжается допрос потерпевшего Ернева", – написал Полозов.

Он также добавил, что Чийгоз объявлял отвод судьям и прокурору, однако он был отклонен. Также Полозов заявил, что суд отказал Чийгозу в праве ознакомиться с материалами дела.

Как известно, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

20 июля 2016 года оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от остальных обвиняемых – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховного Совета Крыма 26 февраля.

Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагают исключительно на крымских татар. Пострадавшими названы представители так называемой "крымской самообороны".