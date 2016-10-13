В штабе АТО опровергают заявление боевиков о сбитом вертолете

В штабе АТО опровергают распространяемую СМИ боевиков и российскими медиа информацию о якобы использовании украинскими военными военной авиации на Донбассе.



Об этом "Украинской правде" заявил в четверг спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"Заявления Захарченко о якобы сбитом вертолете это провокация. Эта информация не соответствует действительности. Он это сам прекрасно знает, но намеренно делает такие заявления", – отметил полковник.



"Наши вертолеты если и прибывают в зону АТО, то это происходит только при необходимости быстрой транспортировки в лечебные учреждения наших раненых бойцов. Это транспортные вертолеты. Просто физически сбить боевой вертолет, который отсутствует в воздушном пространстве, невозможно", – отметил Лысенко.



Ранее главарь донецких боевиков Александр Захарченко обвинил силы АТО в нарушении "минских соглашений", заявив, что во время недавних боев ВСУ "атаковали позиции ДНР с использованием боевого вертолета".



"Недавно была попытка атаковать нас с вертолета. Она закончилась неудачно. Вертолет получил повреждения и приземлился на территории, подконтрольной Украины", – цитируют Захарченко СМИ сепаратистов.



Также он утверждает, что в среду "украинские силовики попытались прорвать линию обороны ДНР в районе сел Коминтерново и Ленинского".



Спикер АТО также опроверг эту информацию:



"Абсолютная ложь. Мы остаемся на своих позициях. За местонахождением украинских подразделений очень внимательно наблюдает международная миссия ОБСЕ. Если бы были какие-то нарушения, они бы сразу в своих отчетах об этом указали", – сказал Лысенко.



В свою очередь он напомнил, что именно боевики в последние дни увеличили количество обстрелов в зоне АТО, в частности на мариупольском направлении.



Валентина Романенко, УП