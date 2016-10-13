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Порошенко поговорил с Меркель о Донбассе. Созвонятся с Олландом

Четверг, 13 октября 2016, 22:38

Президент Петр Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно информации, Порошенко проинформировал Меркель об увеличении количества обстрелов со стороны российских боевиков, особенно в ночное время. Он также отметил важность размещения постоянных пунктов наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск.

Собеседники также обсудили вопросы ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации.

Собеседники договорились провести трехстороннюю конференцию между лидерами Украины, Германии и Франции в ближайшие дни.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоМеркельвизыДонбасс
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