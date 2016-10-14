На границе с Польшей сохраняются очереди

На границе с Польшей перед пунктами пропуска сохраняются очереди.

Как сообщили 14 октября в Западном управлении Госпогранслужбы, по состоянию на 6:00 в направлении Польши на ПП "Шегини" зафиксировано 150 авто, ПП "Угринов" - 100, ПП "Рава-Русская" - 100, "Краковец" - 60, "Ягодин авто "- 60, "Грушев" - 40.

На остальных пунктах пропуска в направлении Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы очередей не зафиксировано.

Украинская правда