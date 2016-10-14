Порошенко анонсировал очередную передачу техники военным

Президент Петр Порошенко анонсировал очередную передачу военной техники в войска.

Об этом глава государства заявил 14 октября во время выступления на Софийской площади в Киеве во время торжественной присяги курсантов в День защитника Украины.

"Завтра (15 октября) я продолжу традицию публичной передачи техники и оружия в войска. На этот раз речь идет о боевой и транспортной авиации, ракетно-артиллерийском вооружении, танках, БМП, БТР, грузовых автомобилях и средствах тылового обеспечения", - заявил президент.

Украинская правда