Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко анонсировал очередную передачу техники военным

Пятница, 14 октября 2016, 10:42

Президент Петр Порошенко анонсировал очередную передачу военной техники в войска.

Об этом глава государства заявил 14 октября во время выступления на Софийской площади в Киеве во время торжественной присяги курсантов в День защитника Украины. 

"Завтра (15 октября) я продолжу традицию публичной передачи техники и оружия в войска. На этот раз речь идет о боевой и транспортной авиации, ракетно-артиллерийском вооружении, танках, БМП, БТР, грузовых автомобилях и средствах тылового обеспечения", - заявил президент.

Украинская правда

Темы: Порошенкоармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
Все новости...
Реклама: