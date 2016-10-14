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В Крыму "суд" признал представителя Меджлиса виновной в правонарушениях

Пятница, 14 октября 2016, 13:17

В аннексированном Крыму российский "суд" признал руководителя управления Меджлиса по вопросам образования Эмине Авамилеву виновной в "административном правонарушении" и приговорил к штрафу в размере 750 рублей.

Об этом 14 октября в Facebook сообщил первый замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова.

"Судья Атаманюк долго думала в совещательной комнате, но все-таки признала Эмине Авамилеву виновной в совершении административного правонарушения и приговорил к штрафу в 750 рублей", - сообщил он.

 


Как известно, ранее Бахчисарайский районный "суд" признал виновными в административном нарушении других членов Меджлиса и присудил им штраф.

Членов Меджлиса обвинили в нарушении ст.20.28 "Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности".

"Суд" продолжит рассмотрение дел членов: Мустафы Маушева - 20 октября, Дилявера Акиева - 24 октября. 

Темы: Крымсуданнексия
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