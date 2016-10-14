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В ДТП в Польше пострадали 12 украинцев, водителю светит до 10 лет

Пятница, 14 октября 2016, 17:07

В результате лобового столкновения двух автомобилей в населенном пункте Игнацево вблизи города Конин на западе Польши, пострадали 12 украинцев и двое поляков.

Об этом Укринформу сообщил представитель полиции города Конин Марцин Янковский.

По его словам, авария произошла в пятницу около семи утра по киевскому времени.

"12 граждан Украины ехали в автомобиле Ford Transit, которым управлял 27-летний украинец. Вероятно, он ехал слишком быстро и поэтому на повороте выехал на противоположную полосу движения, вызвав лобовое столкновение с автомобилем Opel Vectra, в котором находились двое граждан Польши", - заявил Янковский.

По его словам, все 14 пострадавших в результате ДТП доставлены в три госпиталя - в населенных пунктах Конин, Турек и Коло.

У большинства пострадавших - переломы конечностей, состояние двух людей является серьезным. Троих пострадавших пришлось доставать из автомобиля с помощью гидравлических устройств.

По словам представителя полиции города Конин, если водителю-украинцу будет предъявлено обвинение в причинении ДТП, ему грозит заключение на срок до трех лет.

Однако, если его обвинят в доведении до катастрофы в дорожном движении, поскольку пострадали более пяти человек, то ему может грозить и до десяти лет заключения.

Темы: ПольшаДТП
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