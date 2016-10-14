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В пятницу боевики открывали огонь уже 21 раз - штаб

Пятница, 14 октября 2016, 18:50
В пятницу боевики открывали огонь уже 21 раз - штаб

С полуночи до 18.00 14 октября зафиксирован 21 случай нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении произошло 16 обстрелов.

"Враг не прекращает применять тяжелое вооружение. Под огнем артиллерии калибра 122мм оказались позиции сил АТО в районах Широкино, Лебединского, Водяного и Павлополя. Также здесь неоднократно противник использовал огонь минометов калибра 120 мм. Украинские позиции в Талаковке тоже подверглись обстрелам из минометов того же калибра, а в Марьинке и Красногоровке - оккупанты вели огонь из вооружения танка, БМП и минометов", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении со стороны боевиков состоялось 4 провокации сил АТО. В частности, в направлении Новоалександровки с использованием гранатометов различных систем.

На Донецком направлении зафиксирован 1 обстрел. В Авдеевке противник применил пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие.

Украинская правда

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Темы: АТО
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