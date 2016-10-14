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Порошенко проведет консультации с руководством ЕС в Брюсселе

Пятница, 14 октября 2016, 20:07
Порошенко проведет консультации с руководством ЕС в Брюсселе

19 октября в Брюсселе президент Петр Порошенко проведет политические консультации высокого уровня Украина - ЕС.

Как сообщает пресс-служба президента, в них также примут участие президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского парламента Мартин Шульц и профильные члены Европейской Комиссии.

Лидеры Украины и институтов ЕС обсудят развитие ситуации на Донбассе и в Крыму, состояние выполнения Минских договоренностей и перспективы санкционного режима в отношении России в ответ на ее агрессию против Украины.

Участники встречи также обсудят прогресс во внедрении реформ и пути усиления поддержки со стороны ЕС, а также скоординируют дальнейшие шаги по ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима для граждан Украины.

20 октября Порошенко примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии, который состоится в Маастрихте.

Он также проведет двусторонние встречи с лидерами отдельных государств-членов ЕС с целью координации позиций накануне саммита Евросоюза 20-21 октября в Брюсселе.

Темы: ПорошенкоЕС
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