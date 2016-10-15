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"Укроборонпром" представил новый боевой модуль "Тайпан"

Суббота, 15 октября 2016, 03:47

Новый боевой модуль "Тайпан" имеет уникальную конструкцию и технические характеристики, которые соответствуют лучшим западным образцам.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Уникальность "Тайпана" заключается в установленной системе безлюфтових планетарных редукторов и вентильных двигателей, обеспечивающих точное наведение на цель на любых скоростях вращения модуля.

Благодаря современной электронике "Тайпан" осуществляет автоматическое наведение пушки на выбранные цели, удерживает вооружение в заданном положении независимо от изменения положения корпуса боевого автомобиля во время движения, осуществляет автоматическое сопровождение цели. Также на боевой модуль установлена ​​система автоматической выдачи команд наведения с учетом метеоусловий, типа снарядов, вида вооружения, угловой скорости и дальности цели. Система прицеливания может настраиваться как в соответствии с линией ствола, так и с линией горизонта.

 

"Тайпан" оборудован скорострельным двуствольным пулеметом калибра 23 мм, эффективная дальность стрельбы которого достигает 1,8 км. Другие модификации боевого модуля могут быть оборудованы пулеметом калибра 7,62 мм или 12,7 мм, а также 30 мм гранатометом с отдельным вертикальным приводом. При этом минимальный вес боевого модуля составляет всего 350 кг.

Кроме того, этот боевой модуль можно устанавливать не только на мобильные платформы, но и оснастить им фортификационные сооружения, например блокпосты, управляя модулем дистанционно. Или вообще использовать его, как автономную огневую точку без подачи электропитания, время работы боевого модуля "Тайпан" в таком режиме составляет 3 часа.

"Боевой модуль" Тайпан "был создан вместе с нашими украинскими партнерами в очень короткие сроки. Следует отметить, что вся электроника и программное обеспечение разработано и создано украинскими специалистами, а технические особенности "Тайпана" имеют все шансы заинтересовать украинских производителей бронетехники", - отметил директор ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул.

Премьера боевого модуля "Тайпан" состоялась в рамках международной выставки "Оружие и безопасность", которая проходит в Киеве.

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Темы: Укроборонпроморужие
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