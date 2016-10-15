Российскую "фабрику троллей" заподозрили в мошенничестве

УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга усмотрело признаки мошенничества в действиях руководства так называемой питерской "фабрики троллей" — компании, занимающейся публикацией политических комментариев и постов в интернете.

Об этом пишет "Коммерсант".

Проверка проводилась по жалобе бывшей сотрудницы ООО "Интернет-исследования" Людмилы Савчук. Материалы проверки переданы в следственное управление для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Шансы на это весьма высоки, считают петербургские правозащитники, представляющие интересы заявительницы.

Заявление в полицию жительница Санкт-Петербурга Людмила Савчук подавала еще в прошлом году. Сначала ей отказали в возбуждении дела, однако позже УМВД рассмотрело жалобу повторно.

В своем заявлении Савчук указала, что ее заинтересовала вакансия, в которой предлагалось писать сообщения в интернете на заданную тему. Она устроилась в ООО "Интернет-исследования" в январе 2015 года, а уволилась 11 марта. В заявлении с просьбой провести прокурорскую проверку она указала следующие нарушения: ей не был предоставлен трудовой договор при приеме на работу, трудовую книжку у нее не брали и не делали там записи, зарплату платили не полностью, за получение денег она не расписывалась. При этом рабочий день длился 12 часов.

Летом 2015 года Людмила Савчук и "Команда 29" взыскали через суд с "Интернет-исследований" задолженность по заработной плате и моральную компенсацию в 1 руб.

"Суд лишь повод вывести эту достаточно закрытую организацию в публичное поле",— пояснила юрист Дарья Сухих.

После этого организация сменила юридическое лицо и сейчас существует под названием ООО "Тека".

С "Текой" как правопреемником "Интернет-исследований" сейчас судится еще одна бывшая сотрудница — Ольга Мальцева, которую официально не трудоустроили, а затем не выплатили пособие по уходу за ребенком. Рассмотрение ее иска назначено на ноябрь.

17 августа 2016 года, в ходе подготовки иска "Команда 29" получила новую фактуру о "фабрике троллей". В частности, госпожа Мальцева передала правозащитникам массу технических заданий по написанию комментариев и скриншоты из внутренней переписки сотрудников в мессенджере Telegram.

Одним из спонсоров центра интернет-троллей, который базируется в российском Ольгино, считают российского олигарха Малофеева.

