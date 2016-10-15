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Полторак: угрозы из-за разведения возле Станицы Луганской нет

Суббота, 15 октября 2016, 09:35

Угрозы для мирного населения в ходе разведения войск в районе Станицы Луганской нет.

Об этом в эфире "5 канала" в пятницу заявил министр обороны Степан Полторак.

"Я хотел бы заверить мирное население, проживающее в этом районе, что мы позиции, опорные пункты в районе Станицы Луганской не оставляем, угрозы для мирного населения никакой нет. Вооруженные силы находятся в районах, которые им определили (согласно рамочному соглашению о разведении войск), в своих опорных пунктах, которые находятся рядом, а также в осложненной ситуации они очень быстро смогут занять свои опорные пункты", - отметил он.

По словам министра, для этого украинским военным достаточно будет 15-20 минут.

"И то, что, к сожалению, у нас любую ситуацию используют таким образом, для того чтобы создать какую-то нестабильность, я хотел бы дать ответ таким политикам: не тратьте время. Территории мы не сдадим, и мир, и покой сохраним", - подчеркнул Полторак.

Он также сообщил, что завершение реформирования Министерства обороны планируется на 2018 год, где будет четко определен гражданский контроль над Вооруженными силами, также будет назначен государственный секретарь.

"В наших планах до конца года завершить работу, связанную с созданием нормативно-правовой базы в развитии Вооруженных сил, провести реформирование 40% подразделений Министерства обороны и в районе 25% Генерального штаба", - сказал он.

По словам министра, нельзя одновременно делать реформу везде.

"Да, по каждому году, в 2017 году мы планируем практически на 80% завершить реформирование Минобороны, и на 50% Генштаба, мы планируем завершить реформирование объединены-оперативного штаба, видов Вооруженных сил уже в соответствии с новыми структурами и новыми задачами", - отметил Полторак.

"2018 год мы планируем завершить реформирование Министерства обороны, где будет четко определен гражданский контроль над Вооруженными силами и министр обороны должен быть гражданским лицом, будет назначен государственный секретарь, перераспределение функций, задач, системы контроля, системы ответственности на всех уровнях", - заявил министр.

Далее в 2019-2020 годах, по его словам, планируется завершение реформирования всех органов военного управления, всех подразделений в соответствии со стандартом, который существует.

"И завершаем мы реформирование уже Вооруженных сил тем, что у нас разделяется должность Главнокомандующего и начальника Генерального штаба", - отметил Полторак.

"Пока мы идем по графику, то, что мы подготовили и сделали, но есть небольшое торможение в тех вопросах, которые связаны с финансированием", - отметил министр.

Темы: Минобороны
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