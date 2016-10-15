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В Киеве жену бизнесмена похитили и требовали выкуп - СБУ

Суббота, 15 октября 2016, 13:06

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией освободили жену киевского бизнесмена, похищенного для выкупа участниками организованной группировки.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что злоумышленники похитили женщину из-под собственного дома и пять дней удерживали в съемной квартире.

 
фото СБУ

За освобождение жены они требовали от предпринимателя 150 тысяч долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали трех участников группировки вблизи одного из рынков в Днепровском районе столицы во время получения всей суммы выкупа. Правоохранители освободили заложницу и вернули ее в семью.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 и ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Трех злоумышленников задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для задержания остальных установленных участников организованной группировки.

Украинская правда

Темы: СБУ
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