Бирюков показал, какое вооружение Порошенко передал армии

Советник президента Украины Юрий Бирюков обнародовал фото вооружения, которое президент Петр Порошенко передал в войска 15 октября.

Соответствующие фото Бирюков разместил на своей странице в Facebook.

Как сообщил сам Порошенко во время выступления в зоне АТО перед демобилизованными военнослужащими 6 волны, в Чугуеве было передано более 120 образцов новейшей и модернизированной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, зенитного вооружения, новых и модернизированных БТРов.

Фото из Facebook юрия бирюкова

Фото техники, которая была передана в армию, также разместила на своей странице в Facebook нардеп, экс-советник главы Минобороны Татьяна Рычкова.

фото из facebook татьяны рычковой

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, всего было передано более 150 единиц техники различного назначения, среди которых боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины пехоты различных модификаций (БМП), зенитно-ракетные комплексы, модернизированные танки Т-64 и Т-80, большегрузные автомобили КРАЗ, артиллерия, другое вооружение и средства тылового обеспечения.

Для нужд Воздушных Сил ВСУ переданы модернизированные боевые вертолеты Ми-24 с новой навигационной системой, оборудованных двигателями украинского производства, и транспортные вертолеты Ми-8, самолеты МиГ-29, Су-25, Су-27 и АН-26, а также радиолокационные станции.

Украинская правда