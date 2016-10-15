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Бирюков показал, какое вооружение Порошенко передал армии

Суббота, 15 октября 2016, 15:17
Бирюков показал, какое вооружение Порошенко передал армии

Советник президента Украины Юрий Бирюков обнародовал фото вооружения, которое президент Петр Порошенко передал в войска 15 октября. 

Соответствующие фото Бирюков разместил на своей странице в Facebook.

Как сообщил сам Порошенко во время выступления в зоне АТО перед демобилизованными военнослужащими 6 волны, в Чугуеве было передано более 120 образцов новейшей и модернизированной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, зенитного вооружения, новых и модернизированных БТРов. 

 
 
Фото из Facebook юрия бирюкова

Фото техники, которая была передана в армию, также разместила на своей странице в Facebook нардеп, экс-советник главы Минобороны Татьяна Рычкова.

 
 
фото из facebook татьяны рычковой

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, всего было передано более 150 единиц техники различного назначения, среди которых боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины пехоты различных модификаций (БМП), зенитно-ракетные комплексы, модернизированные танки Т-64 и Т-80, большегрузные автомобили КРАЗ, артиллерия, другое вооружение и средства тылового обеспечения.

Для нужд Воздушных Сил ВСУ переданы модернизированные боевые вертолеты Ми-24 с новой навигационной системой, оборудованных двигателями украинского производства, и транспортные вертолеты Ми-8, самолеты МиГ-29, Су-25, Су-27 и АН-26, а также радиолокационные станции.

Украинская правда 

Темы: Порошенкооружиеармия
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