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Порошенко поговорит с Меркель и Олландом о "нормандской" встрече

Суббота, 15 октября 2016, 19:26

Украина готова к встрече в "нормандском формате" при условии, что будут наработаны ее повестка и проекты решений.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге в Харькове в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы постоянно подчеркиваем, что мы готовы к этой встрече, но ключевая позиция, чтобы это не была встреча ради встречи. Нам нужно наработать повестку и проекты решений", - сказал Порошенко.

Он сообщил, что в ближайшие два дня намерен обсудить этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

"Завтра ( в воскресенье) или в понедельник утром состоится телефонный разговор с канцлером Германии и президентом Франции и, если мы видим перспективу, то мы готовы в любое время собрать эту встречу, если Россия будет готова выполнять обязательства, которые взяла на себя в пакете по безопасности", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул также, что считает недопустимым выход Украины из минского процесса.

"Если кто-то, осознанно или неосознанно работая на страну-агрессора, настаивает, чтобы Украина самостоятельно инициировала выход из Минского процесса, то так это же то, чего только и ждут россияне: мол, посмотрите, они (Украина - ИФ) не выполняют договоренности, они безответственные. И тогда - давайте снимать санкции с России, давайте не привлекать ее к ответственности... Это тупик", - сказал Порошенко.

"На сегодняшний день я твердо убежден, что мощной мотивацией для того, чтобы держать Россию за столом переговоров и обеспечивать сценарий, когда они (РФ) будет выполнять взятые на себя обязательства, - являются нормандский формат и минский процесс", - подытожил президент.

Он также сообщил, что Украина заинтересована в привлечении к переговорному процессу США при условии, что Россия останется за столом переговоров.

Темы: ПорошенкоМинские соглашенияМеркель
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