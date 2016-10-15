Германия повысит расходы на оборону: дополнительные расходы достигнут €20 млрд

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель объявила о перманентном повышении Германией расходов на оборону.

Об этом Меркель заявила 15 октября, сообщает Немецкая волна.

В частности, речь идет о более чем 20 миллиардах евро дополнительных расходов.

В 2016 году оборонный бюджет Германии составляет 34,3 миллиарда евро - 1,2% от внутреннего валового продукта страны.

Как известно, ранее президент США Барак Обама обратил внимание на неравномерность расходов союзниками по НАТО в расходах на оборону, в частности США тратят на оборону 3,4% ВВП в то время, как большинство других стран НАТО тратят меньше 2% - рекомендованного уровня расходов для члена НАТО.

"Чтобы с 1,2% подняться до 2%, мы должны сильно повышать бюджет (оборонного ведомства)", - отметила Меркель