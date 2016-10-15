РФ в Сирии: Жертвами очередных бомбардировок стали 11 человек, 25 ранены
Суббота, 15 октября 2016, 20:40
В результате авиадуара ВКС России по подконтрольному сирийской оппозиции населенному пункту Тырманин в северной провинции Идлиб погибли 11 человек.
Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя сил гражданской обороны Васика Харака.
По его данным, ранения получили 25 мирных жителей, которых разместили в полевых госпиталях.
Также в результате авиаудара разрушен склад с медикаментами.
Как известно, ранее в Минобороны РФ сообщили, что к берегам Сирии отправился тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" Северного флота РФ и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в сопровождении боевых кораблей.