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Американские военные сообщили о неудачном запуске ракеты КНДР

Воскресенье, 16 октября 2016, 02:44

Вооруженные силы США заявили, что КНДР провела неудачное испытание баллистической ракеты.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона командующий ВМС США Гэри Росс, передает Reuters.

Отмечается, что ракета "Мусудан", была запущена вблизи города Кусонг, расположенного в северо-западной части КНДР.
При этом Росс не сообщил никаких подробностей о причинах неудачного запуска, однако отметил, что для США угрозы не было.

"Мы решительно осуждаем это и другие недавние ракетные испытания Северной Кореи", - сказал он.

По его словам, США призвали Северную Корею "воздержаться от действий, которые могут еще более повысить напряженность в регионе".

Темы: СШАКНДР
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