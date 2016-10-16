Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе произошла авария с участием БТР и автобуса

Воскресенье, 16 октября 2016, 05:01

15 октября около 22:00 в населенном пункте Покровск Донецкой области произошло ДТП с участием БТР и автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"На улице Добропольской произошло столкновение БТР с шахтным автобусом, в котором находилось 9 пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель автобуса погиб на месте.

Кроме того, двое пассажиров - женщина 1974 года рождения и мужчина 1989 года рождения - госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Темы: Вооруженные силыДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ имеют успех у Старомайорского, закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб
"Идите за дроном": двух раненых защитников спасли с помощью беспилотников
Сырский съездил к бригадам, которые воюют на сложных направлениях: обсудили планы
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: