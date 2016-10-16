На Донбассе произошла авария с участием БТР и автобуса
Воскресенье, 16 октября 2016, 05:01
15 октября около 22:00 в населенном пункте Покровск Донецкой области произошло ДТП с участием БТР и автобуса.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"На улице Добропольской произошло столкновение БТР с шахтным автобусом, в котором находилось 9 пассажиров", - говорится в сообщении.
В результате происшествия водитель автобуса погиб на месте.
Кроме того, двое пассажиров - женщина 1974 года рождения и мужчина 1989 года рождения - госпитализированы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.