На Донбассе произошла авария с участием БТР и автобуса

15 октября около 22:00 в населенном пункте Покровск Донецкой области произошло ДТП с участием БТР и автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"На улице Добропольской произошло столкновение БТР с шахтным автобусом, в котором находилось 9 пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель автобуса погиб на месте.

Кроме того, двое пассажиров - женщина 1974 года рождения и мужчина 1989 года рождения - госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.