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Меркель хочет значительно повысить расходы на оборону Германии

Воскресенье, 16 октября 2016, 07:42

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 15 октября, объявила о перманентном повышении расходов на оборону.

Об этом сообщает DW.

По словам Меркель, речь идет о более 20 млрд евро дополнительных расходов. Оборонный бюджет Германии в 2016 году составляет 34,3 миллиарда евро, то есть 1,2% от внутреннего валового продукта страны.

Недавно президент США Барак Обама обратил внимание на неравномерность расходов союзниками по НАТО по расходам на оборону. В частности США тратят на оборону 3,4% ВВП в то время, как большинство других стран НАТО тратят менее двух процентов - рекомендованного уровня расходов для члена НАТО.

"Чтобы с 1,2 процента подняться до двух процентов, мы должны сильно повышать бюджет (оборонного ведомства)", - сказала Меркель.

Темы: Германия
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