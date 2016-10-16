Меркель хочет значительно повысить расходы на оборону Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 15 октября, объявила о перманентном повышении расходов на оборону.

Об этом сообщает DW.

По словам Меркель, речь идет о более 20 млрд евро дополнительных расходов. Оборонный бюджет Германии в 2016 году составляет 34,3 миллиарда евро, то есть 1,2% от внутреннего валового продукта страны.

Недавно президент США Барак Обама обратил внимание на неравномерность расходов союзниками по НАТО по расходам на оборону. В частности США тратят на оборону 3,4% ВВП в то время, как большинство других стран НАТО тратят менее двух процентов - рекомендованного уровня расходов для члена НАТО.

"Чтобы с 1,2 процента подняться до двух процентов, мы должны сильно повышать бюджет (оборонного ведомства)", - сказала Меркель.