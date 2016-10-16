АТО: погибших нет, двое раненых

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье.

"За прошедшие сутки погибших в результате боевых действий в рядах украинских войск нет, двое получили ранения", - сказал Лысенко.

По его словам, военные были ранены в Марьинке во время вражеского минометного обстрела.

Также, как сообщил Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки, в районной больнице Новоазовска находится 23 тяжело раненых боевика, в морге находится 28 тел погибших российско-оккупационного контингента.

"Очередные потери ВС РФ на востоке Украины в течение суток составили 1 погибший и 4 раненых военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ", - сообщили в разведке.

Лысенко также сообщил, что за минувшие сутки на Луганском направлении было зафиксировано 19 обстрелов, из них 8 из тяжелого вооружения, на Донецком направлении - 6 обстрелов, из них 2 с тяжелого вооружения, на Мариупольском - 18 обстрелов, из которых 7 из тяжелого вооружения.

Украинская правда