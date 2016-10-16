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Польша может втрое увеличить поставки газа в Украину

Воскресенье, 16 октября 2016, 17:10

Польша рассчитывает, что к концу 2019 будет расширено газовое сообщение с Украиной, что позволит увеличить объемы транспортировки "голубого топлива" с нынешних 1,5 миллиарда кубометров до 5-6 млрд.

Об этом заявил в Варшаве уполномоченный правительства РП по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает "Укринформ".

"Есть проект развития польского-украинского сообщения. На данный момент имеем возможность транспортировать в Украину 1,5 млрд куб. м, а если построим это сообщение с украинской стороны, а это короткий отрезок в 120 км, соединяющий польскую границу, то есть польскую систему с большим газохранилищем в Украине, то сможем транспортировать в Украину 5-6 миллиардов кубометров газа", - отметил Наимский.

Он добавил, что это даст возможность заключения прямых контрактов между потребителями в Украине и поставщиками сжиженного газа в Свиноуйсце (газопорт на побережье Балтийского моря на северо-западе РП- ред.).

По его словам, фактически это может означать физическую транспортировку сжиженного газа в Украину и другие страны Центральной Европы, в частности и с восточного побережья США.

"Мы думаем об Украине, в первую очередь называем ее, поскольку, кажется, рынок газа в Украине является крупнейшим в регионе. Кроме того, не только с экономической, но и с политической точки зрения, можно ожидать, что украинские потребители захотят иметь доступ к другим возможностям поставок газа, чем из России", - заявил Наимский.

Польский чиновник также отметил, что польская компания Gaz-System находится в постоянном контакте с партнерами в Украине.

Наимський не исключил, что в развитии газового сообщения между Украиной и Польшей могут участвовать внешние партнеры - европейские или мировые финансовые институты.

"Сейчас все варианты принимаются во внимание", - констатировал он.

Как сообщалось, вопрос о расширении газового сообщения между Украиной и Польшей был предметом переговоров премьер-министров Владимира Гройсмана и Беаты Шидло в сентябре во время Экономического форума в Кринице-Здруй.

Экономическая правда

Темы: Польшагаз
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