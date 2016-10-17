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Сирийские повстанцы освободили от ИГИЛ город Дабик

Понедельник, 17 октября 2016, 07:12

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы заняли город Дабик, который находился под контролем боевиков "Исламского государства" и имел для ИГ важное символическое значение.

Об этом сообщает BBC.

Город Дабик играет важную роль в пропаганде джихадистов, поскольку он упоминается в исламском пророчестве как возможное место битвы между мусульманами и христианами, предшествующей наступлению конца света.

Город расположен на границе Сирии с Турцией. Операция по его освобождению готовилась с августа этого года, когда турецкая армия перешла сирийскую границу.

Как передают корреспонденты, взятие Дабика не имеет большого стратегического значения. Однако лидеры "Исламского государства" объявили его символом апокалиптической схватки с врагами и взяли имя города в качестве названия одной из главных пропагандистских публикаций.

Темы: Сириятерроризм
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