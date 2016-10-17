Кутовой говорит, что не ездит на бронированной машине

Министр аграрной политики Тарас Кутовой утверждает, что сейчас не ездит на бронированной машине.

Об этом он заявил корреспонденту УП в рамках проекта "Один день с...", комментируя слова генпрокурора Юрия Луценко о том, что министр пересел на бронированный Mercedes "кубик" после разоблачения коррупционных схем на "Укрспирте".

"Когда мы обсуждали вопрос реформирования отрасли с Луценко, была ситуация – на одном из заводов "Укрспирта" двух резервистов – бывших АТОшникив – после сложного дня работы подорвали на растяжке в подъезде их дома, где они сняли квартиру для ночевки. На тот момент я воспринял это как нехороший сигнал и начал думать над вопросом безопасности. Сейчас у меня нет такого транспорта, ситуация контролируемая", – заявил Кутовой, добавив, что при необходимости такой транспорт у него будет.

Кутовой также рассказал, что "Укрспирт" является одним из наиболее проблемных объектов для его министерства.

"Объемы незаконного спирта такие, что прекратить их в один момент очень тяжело. Несмотря на то, что в структуре "Укрспирта" есть около 60 заводов, на каждом из которых есть директор. Имеем очень незначительное количество ревизоров. Они могут зайти, проверить, опломбировать оборудование и, условно говоря, остановить завод. Поэтому я понимаю масштаб истории и почему ее никто не преодолел за 25 лет, – вздыхает Кутовой", – сказал он.

Кутовой также опроверг популярное мнение о том, что министра АПК Украины назначают три аграрные олигархи – Олег Бахматюк, Юрий Косюк и Андрей Веревский, с которыми Кутовой знаком лично.

"Это точно не мой сценарий. Это, как по мне, было взвешенное предложение фракции, обсуждалось несколько раз. Думаю, что базировалась преимущественно на формате, результатах и качестве работы профильного комитета", – сказал он.

Кутовой заверил, что пошел в политику из-за своих амбиций, которые оскорбляли неравные условия ведения бизнеса в Украине.

"Я хочу, чтобы мои дети или я, если вернусь в бизнес, работали в максимально равных условиях. Потому что меня это очень обижает", – сказал он.

Украинская правда