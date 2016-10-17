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Боевики усилили разведку на мариупольском направлении – ГУР

Понедельник, 17 октября 2016, 14:18

Противник усилил разведку на мариупольском направлении в зоне АТО.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны от 17 октября.

На мариупольском направлении обстановка сохраняет тенденцию к дальнейшему обострению.

"Подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ приведены в высшую степень боевой готовности, личному составу запрещено увольнение", – говорится в сообщении.

Противник продолжает обстреливать позиции сил АТО из тяжелого вооружения.

По данным ГУР, с целью уточнения изменений в боевых порядках на переднем крае и в тактической глубине обороны сил АТО на мариупольском направлении противник активизировал ведение разведки.

Зафиксирована деятельность 6 тактических беспилотных летательных аппаратов (два уничтожены силами АТО) и выход разведывательных групп.

На 17 октября запланирован выход еще двух групп, говорят разведчики.

Также в ГУР приводят очередные потери ВС РФ на востоке Украины в течение суток: три погибших и четыре раненых военнослужащих из состава 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и отдельного разведывательного батальона (Донецк) 1 АК ВС РФ.

Украинская правда

Темы: разведкаАТО
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