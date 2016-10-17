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Министр: Я не в восторге от кандидатов на главу аэропорта "Борисполь"

Понедельник, 17 октября 2016, 17:39

Качество кандидатов на должность генерального директора ГП "Международный аэропорт Борисполь" не соответствует ожиданиям министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом министр сообщил в эксклюзивном комментарии Интерфакс-Украина.

"Я видел список кандидатов. Честно говоря, я от него не в восторге. Я надеялся, что в конкурсе примет участия больше людей с большим опытом в администрировании аэропортов либо авиационной деятельности как в Украине, так и за границей. К сожалению, нынешние кандидаты не соответствуют моим ожиданиям", - сказал он.

При этом министр добавил, что в конкурсе на должность руководителя аэропорта принимает участие несколько нерезидентов.

Аналогичное мнение Омелян высказал и по поводу конкурса на замещение должности главы Мариупольского порта, отметив, что кандидатов на эту должность намного меньше.

Как сообщалось, комиссия при комитете по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий допустила к конкурсу на замещение должности главы ГП "Международный аэропорт "Борисполь" 26 кандидатов.

Конкурсный отбор будет проходить в два этапа: на первом этапе отберут от двух до пяти финалистов, а на втором номинационный комитет при Кабинете министров сформирует предложение для правительственного кадрового решения.

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