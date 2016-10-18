WikiLeaks показала еще часть писем главы штаба Клинтон

WikiLeaks обнародовала десятую часть переписки главы предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подесты.

В сообщении организации в Twitter размещена ссылка на опубликованные сообщения с подписью "Электронные письма Подесты, часть 10".

В целом WikiLeaks уже обнародовала более 15 тысяч электронных писем главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что почтовый ящик Подесты также был целью атаки хакеров, а WikiLeaks опубликовала тысячи документов из его переписки, пишет "Интерфакс".

Подеста сообщил, что ФБР проведет расследование фактов взлома его электронной почты. По его убеждению, за взломом стоит Россия и она может координировать свои действия с кандидатом в президенты США "республиканцем" Дональдом Трампом.

Подеста отметил, что расследование, касающееся взлома его почты, является лишь частью более широкого расследования кибератак России против США.

Хиллари Клинтон также высказывала опасения, что с помощью кибератак Россия пытается вмешаться в ход кампании по выборам президента США.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовала сообщение, что ФБР не исключает, что за взломом почты стоит именно Россия.

Российская сторона отрицает свою причастность ко взлому электронной почты американских "демократов".