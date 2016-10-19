РФ пригрозила "симметричным ответом" на закрытие счетов RT в Лондоне

Россия намерена "симметрично ответить" на полученное телеканалом RT уведомление о закрытии счетов в британском банке NatWest.

Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает BBC.

По словам Захаровой, Россия вынуждена "перейти от дипломатической риторики и от отмены озвучивания озабоченностей к практическим шагам".

"Мы начали отвечать зеркально, симметрично, в практической плоскости", - добавила она, не пояснив, о каких именно шагах идет речь.

"Делать это очень неприятно, потому что мы прекрасно понимаем, что речь идет о журналистах, многие из которых качественно и профессионально делают свою работу. Но мы должны показать тем, кто так поступает в отношении российских журналистов, каково это прочувствовать на собственной, извините за недипломатическое выражение, шкуре", - резюмировала Мария Захарова.

Тем временем во вторник в самом банке NatWest заявили Би-би-си, что письмо, на основании которого российский телеканал RT заявил об угрозе закрытия своих счетов, на самом деле было адресовано не самому каналу, а одному из его подрядчиков.

Ранее банк уже сообщил Русской службе Би-би-си, что "рассматривает ситуацию и находится в контакте с клиентом для дальнейшего обсуждения".

"Банковские счета остаются открытыми и продолжают работать. Мы не готовы обсуждать, каким может быть результат этого рассмотрения", - сказали в банке.

В пресс-службе телеканала RT корреспонденту Би-би-си пояснили, что письмо было адресовано компании Russia Today TV UK Ltd. В пресс-службе заявили, что эта компания отвечает, в частности, за выплату зарплат британским сотрудникам RT.

Финансируемый российскими властями телеканал RT в понедельник, 17 октября, сообщил, что британский банк NatWest, который входит в холдинг The Royal Bank of Scotland Group, уведомил канал о намерении через два месяца заблокировать все его счета.

На сайте RT опубликовано письмо банка, в котором NatWest извещает адресата, что провел пересмотр услуг, которые он оказывает, и заявляет, что больше не сможет предоставлять их.

Банк рекомендует адресату поискать альтернативу за пределами The Royal Bank of Scotland и предупреждает, что перестанет предоставлять услуги по обслуживанию карт через месяц, то есть с 14 ноября 2016 года.

Оказание прочих банковских услуг NatWest намерен прекратить с 12 декабря этого года. Банк также уточняет, что если к этому времени клиент не сможет найти альтернативу, то компании вернут деньги, оставшиеся на балансе, в виде чека.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщила что в Британии заблокировали все счета телевизионной компании.

Напомним, в Великобритании проведут расследование против кремлевского англоязычного телеканала Russia Today, который обнародовал недостоверную информацию о газодобывающей компании.

Как сообщалось ранее, Россия увеличила расходы на информационные пропагандистские ресурсы в Великобритании более чем на 100 млн фунтов. Телеканал Russia Today имеет собственный офис в Лондоне.