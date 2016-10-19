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На выходные синоптики обещают потепление

Среда, 19 октября 2016, 10:04

В Украине 22-23 октября ожидается потепление, местами с небольшим дождем.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Таким образом, по прогнозам синоптиков, 20-21 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на крайнем западе страны небольшой дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, 21 октября в западных областях отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на побережье морей, местами и в западных областях 1-6 ° тепла; днем 5-10°, в южной части и на Закарпатье до 14°.

 В то же время 22-23 октября в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях, 23 октября и на Киевщине и юге страны небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 1-7° тепла, 22 октября на севере Левобережья около 0°; днем 5-11° тепла, на юге страны, 23 октября и в Закарпатье 9-14°.
 
Украинская правда

Темы: погода
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