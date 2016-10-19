Дружественная РФ власть Сирии считает Крым российским – спикер парламента

Спикер парламента Сирии Хадия Аббас считает, что оккупированный Крым является составной частью России.

Об этом она заявила в интервью международному российскому изданию Sputnik.

"Из-за событий, которые происходили после развала Советского Союза до наших времен, этот субъект вернулся к своим истокам после выражения воли людей на крымском референдуме. Мы признаем, что Крым является составной частью России", – цитирует издание слова Аббас.

Как известно, Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после псевдореферендума, проведенного под дулами автоматов российских военных. Практически все страны и международные организации мира признали это незаконной оккупацией, к России были применены санкции.

Сейчас опальный президент Сирии Башар Асад, которого западные страны обвиняют в геноциде собственного народа, активно сотрудничает с Кремлем. В частности, он позволил России разместить на территории страны военные базы, а также вместе с ее войсками бомбит территории повстанцев. Международные организации и правозащитники утверждают, что войска Асада и Кремля массово убивают мирных граждан.