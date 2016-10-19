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Участникам АТО вместо квартир будут выдавать средства на их покупку

Среда, 19 октября 2016, 14:00

Кабинет министров решил предоставлять участникам АТО, имеющим право на получение жилья, средства на его самостоятельное приобретение.

Соответствующее решение было принято в среду, 19 октября, на заседании Кабинета министров.

"Вместо того, чтобы строить жилье, людям надо дать деньги, и люди себе приобретут жилье", - отметил премьер Владимир Гройсман.

Правительство выделит субвенции в размере 300 млн гривен между регионами для реализации этого решения.

Как отметил министр обороны Степан Полторак, это исключит коррупционную составляющую.

По мнению чиновников, таким образом, люди сами смогут выбрать себе необходимое жилье, место жительства и приложить по возможности собственные средства, чтобы приобрести лучшее жилье.

Как известно, в декабре 2015 года разразился громкий скандал, когда корпорация "Укрбуд", которая получила от Киевсовета право строить жилой комплекс в Киеве под гарантии передачи 100% квартир бойцам АТО и работникам МВД, выставила все квартиры на продажу.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Кабинет министровАТО
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