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Луценко требует судить заочно риминального авторитета "Анисима"

Среда, 19 октября 2016, 18:12

Генпрокурор Юрий Луценко считает необходимым начать процесс заочного осуждения запорожского "смотрящего" времен Януковича – криминального авторитета Евгения Анисимова.

Об этом он сказал в среду в ходе рабочей поездки в Запорожье, где представил нового прокурора Запорожской области Валерия Романова, передает Интерфакс-Украина.

"Его нужно осудить, чтобы уменьшить его перемещение по миру, изъять его имущество и имущество его подельников", - сказал Луценко.

Он напомнил, что полгода назад в Украине приняли закон о заочном осуждении.

"Принимайте меры, потому что ждать возвращения Анисимова придется долго. Таким в Украине не место. Отдельно по нему в специальном заочном режиме суд, с моей точки зрения, будет правильный", - отметил Луценко

Анисимов был задержан 21 октября 2013 года в аэропорту "Борисполь" по подозрению в вымогательстве на основании уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В январе 2014 года его отпустили из СИЗО.

Темы: Луценко
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