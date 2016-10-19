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Данилюк: Требование РФ по "долгу Януковича" свидетельствует о неготовности договариваться

Среда, 19 октября 2016, 22:17

Требование России к Украине признать суверенный статус долга по еврооблигациям на $3 млрд свидетельствует о неготовности российской стороны к переговорам об урегулировании этого вопроса.

Так считает министр финансов Украины Александр Данилюк.

"В отношении заявлений министра финансов (РФ), то, в принципе, это показывает, что российская сторона не готова к переговорам: они выставляют нам дополнительные условия, это их право", – заявил глава украинского Минфина в эфире "5 канала" вечером в среду.

В то же время  Данилюк напомнил, что у Украины есть обязательство в рамках программы с Международным валютным фондом проводить консультации о возможности урегулирования этого долга, и украинская сторона будет придерживаться этих обязательств.

Комментируя возможность внесения этого вопроса в повестку дня встречи в "нормандском формате", он высказал мнение, что на встрече в Берлине в среду этот вопрос не обсуждается. "Это обсуждается между министерствами финансов стран", – сказал Данилюк.

Отвечая на вопрос, существует ли возможность признать этот долг взяткой Януковичу за отказ от евроинтеграции и отказаться от оплаты этого долга, глава Минфина сказал: "Это не просто возможность. Это наша четкая позиция в суде – и мы ее доказываем. Мы сейчас ориентированы на то, чтобы защищать нашу позицию в суде".

Как известно, в октябре 2015 года после длившихся около полугода переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и EUR600 млн поддержали их реструктуризацию.

Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 2021-2040 гг. будут зависеть от темпов роста ВВП страны.

Согласия не было получено лишь по евробондам на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года, выкупленным Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 2013 года.

РФ отказалась обсуждать реструктуризацию на общих условиях, настаивая на суверенном, а не коммерческом, характере долга.

МВФ признал суверенный характер долга, но сохранил возможность продолжения финансирования Украины, несмотря на дефолт по этому долгу.

В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату долга по указанным еврооблигациям.

В итоге 17 февраля 2016 года траст - The Law Debenture Trust Corporation PLC, действующий по указанию Российской Федерации - подал в Высокий суд Англии иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы истца в суде представляет международная юридическая компания Norton Rose Fulbright.

Минфин Украины в этом производстве привлек Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - ведущую международную юридическую фирму, специализирующуюся на представительстве в судах.

В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин.

Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, которые в дальнейшем были выкуплены Россией на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова. Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Россия направила заявление о рассмотрении спора в упрощенном производстве 28 июля этого года.

В настоящее время Украина ожидает от России ответных доказательств, которые должны быть представлены 4 ноября 2016 года - до того, как заявление о вынесении решения в порядке упрощенного производства начнет слушаться английским судом 17 января 2017 года.

В то же время Минфин Украины 7 октября представило английскому суду свой ответ на заявление Российской Федерации о вынесении решения по спору в порядке упрощенного производства, в котором с доказательствами настаивает на необходимости рассмотрения этого дела в полном процессе.

Интерфакс-Украина

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Темы: РосcияЯнуковичденьги
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