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Клинтон и Трамп на последних перед выборами дебатах обсудят 6 тем

Четверг, 20 октября 2016, 03:56

На третьих дебатах кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон обсудят шесть тем.

Как сообщает Голос Америки, ведущий канала Fox News Крис Уоллес, который будет модератором последней встречи кандидатов перед выборами, намерен поставить Трампу и Клинтон вопросы относительно иммиграции, социальных льгот, долгосрочного долга, назначения судей Верховного суда, экономики, внешней политики и готовности каждого кандидата к должности президента.

Оба кандидата получат по 2 минуты на ответ и на комментарий ответы оппонента, а Уоллес будет задавать дополнительные вопросы.

Как известно, ранее оба политика назвали друг друга неподходящими кандидатами на роль президента США.

Накануне очередной встречи они в очередной раз обменялись колкостями в "Твиттере".

"Даже если хамство, нетерпимость и женоненавистничество Трампа не говорят о его непригодности на роль президента, то его политические идеи точно говорят", - заявила Клинтон.

Трамп написал: "Если мы позволим брехунье Хиллари получить правительство, 2017 останется в истории как год, когда Америка потеряла свою независимость".

Трамп и Клинтон уже дважды проводили дебаты, судя по данным опросов, оба раза победила Клинтон.

Дебаты начнутся 19 октября в 21:00 (4 утра  по киевскому времени). 

Темы: СШАвиборы
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