Миссия ОБСЕ снова не попала в Петровское

20 октября снова ограничен доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к участку разведения Петровское – Богдановка.

Как сообщает СММ организации в Facebook, Вооруженные силы Украины и боевики "ДНР" не смогли гарантировать ей безопасность, возможны мины.

При этом миссия ОБСЕ уверяет, что готова наблюдать, но ей нужен доступ.

"Представитель ВСУ в СЦКК присутствует на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском. СЦКК должны содействовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование", – говорится в сообщении миссии.

Как известно, Петровское – одно из трех мест, в котором стороны конфликта на Донбассе должны развести силы согласно договоренностям контактной группы в Минске от 21 сентября.