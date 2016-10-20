Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миссия ОБСЕ снова не попала в Петровское

Четверг, 20 октября 2016, 10:42

20 октября снова ограничен доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к участку разведения Петровское – Богдановка.

Как сообщает СММ организации в Facebook, Вооруженные силы Украины и боевики "ДНР" не смогли гарантировать ей безопасность, возможны мины.

При этом миссия ОБСЕ уверяет, что готова наблюдать, но ей нужен доступ.

"Представитель ВСУ в СЦКК присутствует на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском. СЦКК должны содействовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование", – говорится в сообщении миссии.

Как известно, Петровское – одно из трех мест, в котором стороны конфликта на Донбассе должны развести силы согласно договоренностям контактной группы в Минске от 21 сентября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТООБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
Все новости...
Реклама: