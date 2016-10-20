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Суд увидел в тренингах работницы НАБУ элемент коррупции

Четверг, 20 октября 2016, 14:07

Суд признал заместительницу начальника отдела обеспечения работы директора Национального антикоррупционного бюро Екатерину Везелеву-Борисову виновной в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Соломенский районный суд Киева 20 октября решил, что тренинговая деятельность не является преподаванием, сообщила сама Везелева-Борисова в Facebook.

"Учитывая то, что на сегодняшний день, четкое определение преподавательской деятельности отсутствует в действующем законодательстве Украины – суд долго думал и растолковал понятие на свой лад", – написала она.

"Судья считает, что "преподавательская деятельность" – это деятельность лица как преподавателя той или иной учебной дисциплины только в образовательном заведении в виде чтения лекций, проведении семинаров, практических и других занятий, кружков, секций и т.п.", – добавила Везелева-Борисова.

По ее словам, суд вынес прецедентное решение: "Отныне тренинговая деятельность опасна и вне закона для государственных служащих".

"Сегодня это касается меня – возвращение средств, штрафы и увольнение с должности... Но завтра, возможно, всех тех, кто пытается построить Украину европейской!", – считает работница НАБУ.

В комментарии "Украинской правде" она уточнила: "Суд постановил, что я должна вернуть заработанные во время тренингов деньги, это 18 033 гривны, и уплатить штраф – чуть более 8 тысяч гривен".

Кроме того, по закону, человек, в действиях которого усматривают коррупционную составляющую, должен быть уволен – но это уже после апелляции, если апелляция подтвердит решение Соломенского райсуда.

Везелева-Борисова будет подавать апелляционную жалобу.

"Я абсолютно не согласна с решением Соломенского суда, ведь я считаю, что тренинги – это тоже преподавательская деятельность", – сказала она.

Чиновница уточнила, что тренинги она проводила по приглашению регионального представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине.

Тренинги касались развития гражданского общества, в частности, Везелева-Борисова выступала по темам молодежного лидерства и гендерного равенства.

Тренинги она читала трижды: в Мукачеве, в Полтаве и в Одессе – в феврале, в апреле и в июне, когда уже работала на должности в НАБУ.

"Тренинги были прочитаны в нерабочее время и никак не касались моей должностной деятельности…", – подчеркнула при этом Везелева-Борисова.

Как отмечает журналист "СтопКора" Сергей Медяник, представители прокуратуры требовали отстранить работницу НАБУ от должности на год – но суд эти требования отклонил.

Алена Рощенко, УП

Темы: НАБУсудкоррупцияобщество
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