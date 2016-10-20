Литва может разместить на своей территории американские ЗРК Patriot

В Литве рассматривается возможность разместить на своей территории американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности Patriot.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой начальника Объединенного штаба генерал-майор Виталиюса Вайкшнораса.

По его словам, эти ЗРК могли бы быть на вооружении международного батальона союзников (НАТО), который будет размещен на территории Литвы в следующем году.

"Этот вопрос рассматривается, но никакого соглашения пока нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть ЗРК Patriot дислоцированы в Литве.

Издание напоминает, что генерал ВС Германии Михаэль Гшосманн в начале августа сказал агентству Reuters, что в странах Балтии можно было бы дислоцировать ЗРК Patriot.

Ранее сообщалось, что Литва просит у США помощи в укреплении ПВО.

Эвропейская правда