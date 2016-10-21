Бельгия заявила о фабрикации Россией данных об ударе F-16 в Сирии

Доказательства причастности бельгийских F-16 к авиаудару в Сирии, предоставленные Россией, сфабрикованы.

Об этом идет речь в заявлении министра обороны Бельгии Стивена Вандепута.

Минобороны России передало военному атташе бельгийского посольства в Москве так называемые доказательства, которые должны были продемонстрировать, что F-16 бельгийских ВВС были ответственны за авиаудар в районе Алеппо, результатом которого стали жертвы среди гражданского населения.

Так называемыми доказательствами являются карты с траекторией полетов, которые якобы осуществляли бельгийские самолеты.

Из этой карты следует, что идентификационные номера "свой-чужой", приписанные российским минобороны, не принадлежат бельгийским ВВС, это означает, что так называемые доказательства являются сфабрикованными.

"Этим министерство оброны России само продемонстрировало, что обвинения в отношении Бельгии безосновательны", - подчеркнул Вандепут.

Министр обороны Бельгии настаивает на непричастности страны к авиаудару и ожидает официального опровержения безосновательных обвинений.

18 октября Минобороны России заявило об авиаударе по селению Хассаджек в провинции Алеппо, в результате погибли шесть и получили ранения различной степени тяжести еще четыре человека. Ведомство при этом утверждало, что во время налета в данном районе были зафиксированы два F-16 ВВС Бельгии, а самолетов ВКС России там не было.