Сирия пригрозила сбивать самолеты ВВС Турции над своей территорией

Сирийские военные заявили о намерении сбивать авиацию ВВС Турции в случае, если ее самолеты появятся в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает министерство обороны Сирии на своем официальном сайте, передает РБК.



В опубликованном заявлении сирийские военные выразили протест против авиационных ударов, которые, по данным Дамаска, совершаются турецкой стороной по целям на территории Сирии.



"Любая попытка повторного нарушения сирийского воздушного пространства турецкими военными самолетами получит отпор, и они будут сбиты любыми доступными средствами", — говорится в заявлении.



В ночь на 20 октября Турция и поддерживаемые ею отряды сирийской оппозиции провели операцию на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по населенным пунктам Хассаджек, Вардия и Хесья, в которых, по данным турецких военных, находятся формирования курдов. В Дамаске действия Анкары назвали "наглой агрессией".