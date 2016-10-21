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Эпицентр агрессии РФ сместился на мариупольское направление – СНБО

Пятница, 21 октября 2016, 11:19

За последние две недели эпицентр российской агрессии сместился на мариупольское направление.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает в пятницу пресс-центр СНБО.

Отмечается, что в результате значительного увеличения количества обстрелов за последние две недели, прежде всего на мариупольском направлении, секретарь СНБО отправился в этот сектор зоны проведения антитеррористической операции, где провел совещание с военным руководством АТО.

По словам Турчинова, только за последнюю неделю по украинским позициям в мариупольском секторе было выпущено более 3000 снарядов и мин.

"Наибольшее количество провокаций и интенсивность обстрелов осуществляется в районе Марьинки, Красногоровки, Водяного и Широкино. Даже во время проведения переговоров в нормандском формате обстрелы украинских позиций со стороны российского агрессора не прекращались", – сказал секретарь СНБО.

"Такие действия российско-террористических группировок доводят низость и кощунство заявлений Путина на международных переговорах о прекращении огня, и четко определяют границы его "искреннего желания урегулировать конфликт", – сказал Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул также, что нельзя исключать, что мирные инициативы российской стороны "являются только прикрытием для усиления военного противостояния".

"Украинские военные готовы к любому развитию событий. Позиции на линии соприкосновения укреплены и утеплены. Все попытки прорвать нашу линию обороны российско-террористическими группировками – обречены", – подчеркнул он.

Украинская правда

Темы: АТОСНБОРосcия
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