Наблюдатели ОБСЕ снова не смогли попасть в Золотое
Пятница, 21 октября 2016, 14:29
В пятницу представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ снова не смогли попасть к участку разведения Первомайск/Золотое.
Об этом сообщается на странице СММ в Facebook.
Согласно сообщению, украинские войска и луганские боевики не смогли гарантировать безопасность наблюдателей, учитывая возможные мины в этой зоне.
"СММ готова / может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должно способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирования", – добавили наблюдатели.
Как известно, Золотое вместе с Петровским и Станицей Луганской является пунктом, где войска ВСУ и боевиков должны развести свои силы после недели тишины.
Олег Шанковский, УП