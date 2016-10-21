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Наблюдатели ОБСЕ снова не смогли попасть в Золотое

Пятница, 21 октября 2016, 14:29

В пятницу представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ снова не смогли попасть к участку разведения Первомайск/Золотое.

Об этом сообщается на странице СММ в Facebook.

Согласно сообщению, украинские войска и луганские боевики не смогли гарантировать безопасность наблюдателей, учитывая возможные мины в этой зоне.

"СММ готова / может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должно способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирования", – добавили наблюдатели.

Как известно, Золотое вместе с Петровским и Станицей Луганской является пунктом, где войска ВСУ и боевиков должны развести свои силы после недели тишины.

Олег Шанковский, УП

Темы: АТООБСЕ
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