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Луценко заявил о масштабных обысках на предприятиях "Укрзализныци"

Пятница, 21 октября 2016, 14:38
Луценко заявил о масштабных обысках на предприятиях Укрзализныци

Генпрокуратура, СБУ и Национальная полиция одновременно проводят 20 обысков и документирование преступлений, связанных с поставкой "Укрзализныци" кабельно-проводниковые продукции ненадлежащего качества по завышенным ценам.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, только во время одной закупки "Укрзализныце" нанесены убытки на 23,8 млн гривен.

Он добавил, что в настоящее время продолжаются обыски на предприятиях, в местах проживания подозреваемых и в подразделениях "Укрзализныци", которые принимали решения в нарушение технических норм.

"У организатора противоправной деятельности изъяты 1,5 млн долларов США", – сообщил Луценко.

Олег Шанковский, УП

Темы: УкрзализныцяЛуценкокоррупция
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