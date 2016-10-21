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Дело экс-чиновника, который раздал землю под Киевом, передали в суд

Пятница, 21 октября 2016, 17:51

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Киево-Святошинской РГА Киевской области Николая Шкаврона.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, в декабре 2012 года Шкаврон незаконно подписал распоряжение о прекращении права постоянного пользования земельными участками ГП "Научно-исследовательский производственный агрокомбинат "Пуща-Водица" и о выделении земельных участков в собственность ряда подставных лиц, общей площадью 350 га стоимостью 373, 9 млн гривен.

Луценко добавил, что Шкаврону грозит до 6 лет лишения свободы.

По данным СМИ, Шкаврон с 1984 до 2007 года работал на различных должностях в Бучанском лесхозе. С ноября 2011 по март 2014 годах был первым заместителем председателя Киево-Святошинской РГА и возглавлял местную ячейку Партии регионов.

Украинская правда

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Темы: коррупцияЛуценкоКиевземля
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