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Посол Египта в РФ опроверг слухи о продаже "Мистралей" за 1 доллар

Пятница, 21 октября 2016, 18:06
Посол Египта в РФ опроверг слухи о продаже Мистралей за 1 доллар

Посол Египта в России Мухаммед Эль-Бадри не подтвердил сообщения о возможной продаже "Мистралей" России.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я не могу подтвердить эту информацию", - сказал он.

Так посол ответил на просьбу прокомментировать заявление министра обороны Польши Антони Мацеревича о том, что Египет передал России два произведенных во Франции вертолетоносцы "Мистраль" за символическую цену в 1 доллар.

Это заявление прокомментировали и в Минобороны РФ, отметив, что Египет не имеет права без согласия Франции перепродавать или передавать любой стране, в частности, России вертолетоносцы типа "Мистраль",

"Министр обороны любой страны должен знать, что любая военная техника и вооружение продаются при условии представления сертификата конечного пользователя, в котором четко указано, что без согласия продавца нельзя перепродать, передать, подарить оружия, винтовки и все, что угодно. Поэтому обсуждать эту глупость не стоит", - сказал источник в МИД РФ.

Европейская правда

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