Суд по делу Кононенко-Абромавичуса состоится в ноябре

Иск заместителя председателя фракции "БПП" Игоря Кононенко к экс-министру экономразвития Абромавичюс о защите чести и достоинства Печерский райсуд рассмотрит 23 ноября.

Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Заседание начнется в 11.00 23 ноября. Рассматривать дело будет Екатерина Москаленко.

Как известно, 3 февраля 2016 года министр экономического развития и торговли Абромавичус заявил о решении подать в отставку из-за отсутствия поддержки и активное противодействие проведению его командой реформ.

Министр обвинил народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в блокировании работы МЭРТ и оказании давления.

Детективы НАБУ заявили, что не нашли фактов незаконного влияния Кононенко на Абромавичюса.

Интерфакс-Украина, Украинская правда