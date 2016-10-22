В очередях на границе с Польшей стоят почти 600 авто

По состоянию на 22:00 21 октября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 585 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы.

В частности, в ПП "Устилуг" стоят 200 машин, "Рава-Руська" - 150, "Краковец" - 130, "Ягодин авто" - 130, "Угринов" - 100, "Грушев" - 50, "Шегини" – 25.

В пункте пропуска "Смильница" очередей не зафиксировано.

На границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой автомобильных очередей нет.