Сутки в АТО: Боевики били 39 раз, применяли "Грады"

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 39 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении зафиксировано 18 провокаций против сил АТО. Укрепления Вооруженных Сил Украины в районах Марьинки и Павлополь оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, в Красногоровке и Широкино - из минометов калибра 82мм", - говорится в сообщении.

В Водяном боевики вели огонь с использованием ствольной артиллерии 122 калибра и минометов калибра 120 мм.

На Луганском направлении боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня.

В направлениях Новоалександровки и Станицы Луганской сепаратисты обстреляли подразделения сил АТО из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в Крымском - из вооружения БПМ.

По укреплениям украинских сил в Новозвановке боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, а в Троицком - из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град.

На Донецком направлении было 9 обстрелов.

В Луганском боевики применяли против украинских военных минометы 82 калибра, пулеметы, гранатометы и БМП. В районах Авдеевки и Верхнеторецкого обстрелы велись из вооружения танка, минометов 82 и 120 калибров.