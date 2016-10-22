Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: Боевики били 39 раз, применяли "Грады"

Суббота, 22 октября 2016, 06:41

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 39 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении зафиксировано 18 провокаций против сил АТО. Укрепления Вооруженных Сил Украины в районах Марьинки и Павлополь оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, в Красногоровке и Широкино - из минометов калибра 82мм", - говорится в сообщении.

В Водяном боевики вели огонь с использованием ствольной артиллерии 122 калибра и минометов калибра 120 мм.

На Луганском направлении боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня.

В направлениях Новоалександровки и Станицы Луганской сепаратисты обстреляли подразделения сил АТО из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в Крымском - из вооружения БПМ.

По укреплениям украинских сил в Новозвановке боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, а в Троицком - из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град.

На Донецком направлении было 9 обстрелов.

В Луганском боевики применяли против украинских военных минометы 82 калибра, пулеметы, гранатометы и БМП. В районах Авдеевки и Верхнеторецкого обстрелы велись из вооружения танка, минометов 82 и 120 калибров.

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
Все новости...
Реклама: